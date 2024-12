Dove vedere Roma-Samp in tv? DAZN o Mediaset e orario

La Roma di Claudio Ranieri torna in campo all'Olimpico in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia, a pochi giorni dalla sconfitta di Como. Di fronte, la Sampdoria del neo arrivato Leonardo Semplici, reduce dal pareggio a reti bianche con lo Spezia in Serie B. In questo torneo, invece, pesa il successo dei blucerchiati ai calci di rigore contro i rivali del Genoa, nel sentitissimo derby della Lanterna. La vincente di Roma-Samp affronterà il Milan ai quarti della competizione.