L’Atalanta ne fa sei al Cesena: Gasperini ai quarti

Al Gewiss Stadium non c'è storia: l'Atalanta batte il Cesena per 6-1 e vola ai quarti di finale di Coppa Italia . Al prossimo turno la squadra di Gasperini affronterà il Bologna .

Atalanta, sei gol contro il Cesena: ai quarti c'è il Bologna

Partita che si era messa subito in discesa per i bergamaschi, già sul doppio vantaggio all'ottavo minuto con i gol di Zappacosta e De Ketelaere. Prova a reagire il Cesena ma al 27' segna ancora l'Atalanta con Samardzic. Prima della fine del primo tempo, De Ketelaere chiude la doppietta personale e il poker della squadra di Gasperini. Non cambia lo spartito nella ripresa: prima Brescianini e poi Samardzic portano sul 6-0 il risultato. Al 90' arriva il gol della bandiera del Cesena con Ceesay. L'Atalanta a febbrario affronterà il Bologna per giocarsi un posto nella semifinale di Coppa Italia.