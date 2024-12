Atalanta, micidiale macchina da gol: con i 6 al Cesena sono 58 in 23 partite

Cambiano gli interpreti, non cambia il copione, non cambiano i risultati. Inizialmente a riposo Ederson, Carnesecchi, Bellanova e Lookman neo Pallone d'Oro africano, in vista dell'Empoli, di scena domenica a Bergamo, una volta di più l'allenatore ha attinto al sontuoso organico messogli a disposizione dal mercato della società. Gasp ne è l'Ottimizzatore in ogni competizione in cui scende in lizza e i risultati si vedono.

Dal 28 settembre scorso, giorno del pareggio di Bologna, prossimo avversario nei quarti, l'Atalanta ha giocato 17 partite su tutti fronti: 14 vittorie (delle quali, in Serie A dieci consecutive; 2 pareggi. 1 sconfitta, 48 gol segnati, 11 subiti, media gol a incontro: 2, 52. Retegui capocannoniere della Serie A rimane a secco in Coppa Italia? Vanno a bersaglio Zappacosta, De Ketelaere e Samardzic due volte a testa e Brescianini. What else? L'entusiasmo di Bergamo è alle stelle e lo si capisce anche dall'affluenza al Gewiss Stadium nel freddo mercoledì prenatalizio: 20.234 spettatori paganti per un incasso di 267 mila 363, 63 euro. La verità è che alla fine dei dodici mesi più esaltanti nei 117 di storia del club, l'Atalanta si scopre sempre più competitiva ai massimi livelli in ogni ambito, nazionale e internazionale. Come mai lo era stata prima. E lo show continua.