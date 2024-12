Coppa Italia, Inter ultima qualificata ai quarti: il tabellone completo

Inter-Udinese 2-0: cronaca, statistiche e tabellino

Coppa Italia, le date dei quarti di finale

Le partite dei quarti di finale della Coppa Italia sono in programma a febbraio, con le date di mercoledì 5 e mercoledì 26 momentaneamente fissate nel tabellone ufficiale pubblicato dalla Lega di Serie A, che in seguito annuncerà il calendario effettivo delle sfide e l'orario in cui verranno giocate.

Il programma dei quarti di finale

Questo intanto il programma dei quarti di finale della Coppa Italia 2024/25, scendendo dalla parta alta a quella bassa del tabellone:

Juventus-Empoli

Bologna-Atalanta

Milan-Roma

Lazio-Inter

I possibili incroci nelle semifinali

Questi i possibili incroci nelle semifinali di Coppa Italia:

Vincente Juventus-Empoli vs vincente Bologna-Atalanta

Vincente Milan-Roma vs vincente Lazio-Inter

Dove vedere la Coppa Italia in tv e in streaming

Le partite dei quarti di finale come tutte le altre della Coppa Italia 2024/25 saranno trasmesse in diretta tv in chiaro dai canali Mediaset (Canale 5, Italia 1 o Canale 20), ma anche in streaming su Mediaset Infinity.