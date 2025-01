Coppa Italia Milan-Roma: data e orario del quarto di finale

ROMA - Milan-Roma si giocherà mercoledì 5 febbraio alle ore 21. È quanto ha reso noto la Lega di Serie A con un comunicato. Il match sarà valevole per i quarti di finale. I giallorossi arrivano dopo aver eliminato la Sampdoria agli ottavi. Il giorno prima, il 4 febbraio, andrà in scena Atalanta-Bologna sempre con calcio d’inizio alle 21.

Il calendario della Roma con la Coppa Italia

La Roma tornerà in campo venerdì 17 alle 20:45 contro il Genoa all’Olimpico. Giovedì 23 sfida all’AZ in Europa League, poi Udinese fuori e Eintracht in casa. Roma-Napoli è in calendario il prossimo 2 febbraio, poi la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan.