Coppa Italia, Inter-Lazio e Juve-Empoli: ufficiali date e orari dei quarti di finale

MILANO - La Lega Serie A ha ufficializzato con una nota date e orari degli ultimi due quarti di finale di Coppa Italia che andranno a completare il programma: Inter-Lazio si giocherà a San Siro martedì 25 febbraio alle ore 21 mentre il giorno successivo, mercoledì 26, la Juventus campione in carica sfiderà l' Empoli all' Allianz Stadium (calcio d'inizio alle ore 21).

Coppa Italia, il quadro completo dei quarti di finale

Il sipario sui quarti di finale della Coppa Italia si alzerà il 4 febbraio con il match del Gewiss Stadium tra l'Atalanta, finalista nella scorsa edizione, e il Bologna: la vincente del confronto sfiderà Juventus o Empoli, in campo come detto il 26 febbraio. Il giorno successivo sarà invece il turno del confronto di San Siro tra Milan e Roma: rossoneri o giallorossi se la vedranno con una tra Inter e Lazio. Tutte le partite in programma avranno inizio alle ore 21.