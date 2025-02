Dove vedere Inter-Lazio in tv? Dazn o Mediaset, orario

Inter e Lazio tornano ad affrontarsi in occasione della sfida valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2024/25 , che mette in palio una prestigiosa semifinale contro il Milan di Sergio Conceicao. Baroni sfida Inzaghi , con l'obiettivo di vendicare il rotondo 6-0 incassato all'Olimpico in campionato . I nerazzurri, dal canto loro, proveranno a sfruttare il fattore campo, per regalarsi un nuovo derby di Milano.

Inter-Lazio, l'orario

Inter-Lazio andrà in scena oggi, martedì 25 febbraio, alle ore 21 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro.

Dove vedere Inter-Lazio in diretta tv

Inter-Lazio sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Canale 5, con pre gara dalle 20:45.

Dove vedere Inter-Lazio in streaming

Inter-Lazio sarà visibile live in streaming su mediasetinfinity.mediaset.it e sull'applicazione Mediaset Infinity, disponibile su App Store e Play Store. Servizio gratuito, con la possibilità di accedere facilmente alla sezione dedicata agli eventi in diretta e selezionare la finestra di riferimento. Potrete seguire la partita di Coppa Italia in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.