Inter-Lazio diretta Coppa Italia: segui i quarti di finale oggi

A San Siro va in scena il penultimo quarto di finale della Coppa Italia tra Inter e Lazio: la vincente andrà a sfidare in semifinale il Milan in un doppio scontro nel mese di aprile. I due club si sono già affrontati una volta in questa stagione, in campionato, e i nerazzurri si sono imposti per 6-0 all'Olimpico contro la squadra di Baroni: segui la diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul sito de Il Corriere dello Sport.