Dove vedere Juve-Empoli in tv? Dazn o Mediaset, orario

Il programma dei quarti di finale di Coppa Italia si chiude con Juve-Empoli , sfida in scena questa sera all'Allianz Stadium di Torino. In palio il doppio confronto con il Bologna di Vincenzo Italiano, che ha già eliminato l' Atalanta di Gian Piero Gasperini. Dopo la vittoria di Cagliari , i bianconeri vogliono ritrovare continuità, ad una settimana dalla cocente eliminazione dalla Champions League, maturata ai playoff contro il Psv. Per farlo, Thiago Motta si affiderà a Dusan Vlahovic e Kolo Muani , insieme per la prima volta dall'inizio. Di fronte, una squadra sempre temibile lontano dal "Castellani", ma reduce dal rotondo 5-0 incassato contro la Dea nell'ultimo turno di campionato.

Juve-Empoli, l'orario

Juve-Empoli andrà in scena oggi, mercoledì 26 febbraio, alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Empoli in diretta tv

Juve-Empoli sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Canale 5, con pre gara dalle 20:45.

Dove vedere Juve-Empoli in streaming

Servizio streaming attivo su mediasetinfinity.mediaset.it e sull'applicazione Mediaset Play, disponibile su App Store e Play Store e scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet. Una volta effettuato il login, avrete la possibilità di accedere facilmente alla sezione dedicata agli eventi in diretta e selezionare la finestra di riferimento. Potrete seguire la partita di Coppa Italia in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.