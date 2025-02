Empoli-Bologna semifinale Coppa Italia: quando si gioca, date, tabellone e incroci

TORINO - Clamoroso all' Allianz Stadium : è l' Empoli di D'Aversa l'ultima squadra qualificata alle semifinali di Coppa Italia . La Juve di Thiago Motta crolla ai rigori (decisivi gli errori di Vlahovic e Yildiz ) contro i toscani dopo l' 1-1 dei tempi regolamentari: a segno Maleh al 24' e Thuram al 66'. Esposito e compagni approdano così al penultimo atto del torneo per la prima volta nella loro storia: sfideranno il Bologna di Vincenzo Italiano che, grazie alla rete messa a segno da Castro , aveva a sorpresa eliminato l' Atalanta al Gewiss Stadium .

Coppa Italia, quando si giocano le semifinali

Le semifinali di Coppa Italia sono in programma, secondo il calendario, mercoledì 2 aprile (andata) e mercoledì 23 aprile (ritorno), ma ci può essere uno spostamento, al giorno precedente o a quello successivo, per esigenze televisive e di incastro con le partite di Serie A. Da regolamento l'Empoli disputerà in casa, allo Stadio Castellani, la partita di andata mentre il Bologna ospiterà gli azzurri toscani tra le mura amiche dello Stadio Dall'Ara nel match di ritorno. Il motivo? I rossoblù sono la quinta testa di serie del tabellone dopo l'exploit della scorsa stagione mentre la squadra di D'Aversa occupa la 17esima posizione. Secondo il regolamento ufficiale della Coppa Italia, infatti, "nelle semifinali hanno diritto di giocare la gara di ritorno in casa le società cui è stata attribuita la posizione di ingresso in tabellone contrassegnata dal numero più basso".

Coppa Italia, gli incroci e la finale

La seconda semifinale di Coppa Italia si giocherà, nelle stesse date di aprile (al netto di anticipi o posticipi) tra il Bologna e l'Empoli nella parte alta del tabellone. Nella parte bassa c'è invece grande attesa per il derby di Milano: il Milan e l'Inter si sfideranno nel doppio confronto dopo aver eliminato rispettivamente Roma (3-1) e Lazio (2-0) ai quarti. Pur giocandosi sempre al Meazza di Milano, sarà il Milan a disputare formalmente la stracittadina di andata in casa e quella di ritorno in trasferta: i rossoneri sono infatti terza testa di serie del tabellone, mentre i nerazzurri (campioni d'Italia in carica) la seconda. La finale di Coppa Italia, invece, è in programma allo Stadio Olimpico di Roma mercoledì 14 maggio 2025.