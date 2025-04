Dove vedere Empoli-Bologna di Coppa Italia in tv? Dazn o Mediaset, orario

Mandata in archivio la trentesima giornata di Serie A , è l'ora dell' andata delle semifinali di Coppa Italia . Si inizia oggi, martedì primo aprile, con Empoli-Bologna . Si prosegue domani, mercoledì 2 aprile, con Milan-Inter . Gli uomini di D'Aversa hanno eliminato la Juve ai calci di rigore ai quarti di finale, quelli di Italiano l' Atalanta e ora si giocano l'accesso alla finale dopo due pesantissime vittorie in trasferta.

Empoli-Bologna, l'orario

Empoli-Bologna verrà disputata oggi, martedì 1 marzo, alle ore 21 allo stadio "Castellani" di Empoli.

Dove vedere Empoli-Bologna in diretta tv

Empoli-Bologna sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Mediaset, che detiene i diritti di trasmissione delle partite di Coppa Italia. La sfida tra azzurri e rossoblù sarà trasmessa in chiaro su Canale 5.

Dove vedere Empoli-Bologna in streaming

Empoli-Bologna sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming su Mediaset Infinity e spormediaset.it. L'evento sarà dunque fruibile scaricando le omonime app su pc, tablet e smartphone o collegandosi ai relativi siti internet. Potrete seguire Empoli-Bologna anche la diretta testuale di CorrieredelloSport.it.