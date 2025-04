Dove vedere Milan-Inter di Coppa Italia in tv? Rai, Dazn o Mediaset, orario

Conceiçao per aprire una porta per l'Europa, Inzaghi per alimentare le speranze di Triplete. Milan e Inter tornano a sfidarsi in Coppa Italia in occasione delle semifinali del torneo, con l'obiettivo di centrare la qualificazione all'ultimo atto in programma il 14 maggio a Roma. Si gioca su 180 minuti , partendo da due stati umorali diametralmente opposti. Rossoneri reduci dal ko di Napoli , che ha allontanato ulteriormente le posizioni nobili della classifica, mentre i nerazzurri hanno consolidato il primato in Serie A, battendo 2-1 l'Udinese di Runjaic , e sono ancora in corsa su tutti i fronti.

Milan-Inter, l'orario

Il derby Milan-Inter, valido per il primo round del doppio confronto che mette in palio la finale di Coppa Italia, andrà in scena oggi, mercoledì 2 aprile, alle ore 21 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro.

Dove vedere Milan-Inter in diretta tv

Milan-Inter sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Canale 5.

Dove vedere Milan-Inter in streaming

Milan-Inter sarà visibile live in streaming solo su Mediaset Infinity. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente tramite App Store e Play Store e accessibile attraverso un semplice login su smartphone e tablet. Servizio attivo anche sul sito mediasetinfinity.mediaset.it, dove basterà selezionare l'evento di riferimento per godersi i 90 minuti di San Siro. Potrete seguire la semifinale d'andata di Coppa Italia in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.