Montepremi Coppa Italia: ecco quanto guadagna chi va in finale e chi la vince

Tempo di semifinali di andata in Coppa Italia: il Bologna ha vinto 3-0 a Empoli, è il giorno di Milan-Inter. La caccia alla finale è aperta così come quella ai 4,6 milioni di euro che guadagnerà chi alzerà al cielo il trofeo tricolore. Un premio, quello destinato alla prima classificata, che andrà ad aggiungersi ai 2,95 milioni di euro (400mila per il raggiungimento degli ottavi e 850mila euro per il raggiungimento dei quarti), che Empoli, Bologna, Milan e Inter si sono già assicurate arrivando fino alle semifinali.