Coppa Italia, gli arbitri delle semifinali di ritorno: Doveri per Inter-Milan

Ufficiali le designazioni dell'AIA per le semifinali di ritorno della Coppa Italia Frecciarossa 2024/25. Per il secondo round del doppio confronto tra Inter e Milan, il prescelto è Daniele Doveri della sezione di Roma1. A dirigere Bologna-Empoli, invece, sarà Matteo Marcenaro di Genova. In palio c'è il pass per la finale di Roma.