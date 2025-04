Dove vedere il derby Inter-Milan di Coppa Italia? Mediaset o Sky, orario

A San Siro si gioca il secondo atto delle semifinali di Coppa Italia. Dopo l'1-1 dell'andata, l'Inter di Simone Inzaghi sfida il Milan di Sergio Conceiçao nel derby che mette in palio il pass per la finale di Roma. Nerazzurri chiamati a riscattare immediatamente il ko di Bologna e a tenere vive le speranze di Triplete, mentre i rossoneri sono costretti a vincere per tenere aperta una delle strade che porta all'Europa League 2025/26, tenendo conto della classifica che sta attualmente maturando in Serie A. Chi vincerà, peraltro, sarà automaticamente qualificato per la prossima edizione della Supercoppa Italiana.