Coppa Italia, Italiano: "Niente sciocchezze con l'Empoli. Questo Bologna può ambire a tutto"

Bologna, Italiano: "La finale di Coppa Italia farebbe felice tutto l'ambiente"

"La finale di Coppa Italia manca da 51 anni a questa società - ha proseguito il tecnico - sarebbe un traguardo che farebbe felice tutto l'ambiente e noi in particolare. Vincere domani e presentarsi ad una finale... per noi tutti era un obiettivo. Spero in una cornice di pubblico importante, i ragazzi lo meritano, cercheremo questo traguardo prestigioso".

"Inter o Milan in finale? Non rispondo"

Poi, alla domanda su una preferenza tra Inter e Milan nell'ultimo atto della competizione: "Non rispondo, abbiamo ancora una partita da giocare. [...] Tutto va affrontato nei migliore dei modi, l'unico pensiero per me è quello di domani. In questo momento voglio solo pensare a domani, non sbagliare nulla, poi valuteremo il nostro avversario in caso di finale". In conclusione, su Saputo: "Il presidente vuole che il Bologna diventi un club di prima fascia, ha a cuore questa cosa e ci tiene tantissimo. Con questa voglia si può ambire a tutto".