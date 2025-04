Italiano: "Bologna in finale, obiettivo raggiunto. All'inizio c'era scetticismo, la Champions..."

“Era l’obiettivo, il sogno di questa gente, della città". Vincenzo Italiano è raggiante dopo la qualificazione del Bologna in finale di Coppa Italia : 3-0 all'andata, 2-1 al ritorno, eliminato l' Empoli in semifinale. Ai microfoni di Mediaset, l'allenatore dei rossoblù ha aggiunto: "Abbiamo onorato sin dall’inizio questa competizione. Quando si arriva nel rush finale a tutti interessa arrivare a Roma , arrivare fino in fondo. Dedichiamo la finale alla gente di Bologna ”.

Il Bologna in finale: la T-Shirt celebrativa in edicola

Italiano: "All'inizio c'era un po' di scetticismo, la Champions ci ha dato tantissimo"

Italiano ha proseguito spiegando: “Sono felice per questo obiettivo. Sinceramente, quando ho conosciuto questa proprietà, aveva il desiderio di arrivare in fondo a qualche competizione, in particolare a questa Coppa. Manca un altro passo, ma siamo già entrati nella storia. Portare tutto questo entusiasmo nella Capitale mi rende felice. Il mio percorso a Bologna? All’inizio c’era un po’ di scetticismo, è normale avendo cambiato l’allenatore e tre, quattro pilastri. La Champions ci ha dato tantissimo, ci ha permesso di crescere in campionato. La difficoltà più grande era entrare nella testa di un gruppo che era reduce da un’annata fantastica, per aggiungere qualcosa di diverso. I ragazzi sono straordinari, intelligenti, attaccati alla maglia. Siamo riusciti a ottenere vittorie che ci hanno dato la convinzione di poter ripetere qualche buon numero dell’annata precedente. Oggi fa gol Fabbian. Sono felicissimo per Dallinga perché ha sofferto l’adattamento a un nuovo calcio. Stiamo crescendo”.

Italiano: "Milan grande squadra, non vediamo l'ora di arrivare a Roma"

In finale la sfida con il Milan: “Speriamo di riuscire a fare una grande partita. L’autostima e le consapevolezza ce le abbiamo già a mille. Sappiamo di affrontare una grande squadra, con grandi campioni, in una partita secca. Ci si giocherà tutto, dobbiamo preparala bene. Non vediamo l’ora di arrivare a Roma. Volevamo avere trentamila tifosi a Roma, all’Olimpico, ci siamo riusciti. Non vediamo l’ora di andare in campo”.