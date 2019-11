Euro2020, Totti tra le 11 leggende presenti a Bucarest per il sorteggio

ROMA - Non solo Ruud Gullit, Philip Lahm, Iker Casillas, Marcel Desailly e Ricardo Carvalho: tra le undici leggende Euro del passato che parteciperanno al sorteggio di domani (30 novembre, ore 18) a Bucarest per la fase finale dell'Europeo 2020 ci sarà anche l'ex capitano della Roma Francesco Totti. In passerella nella capitale rumena anche John Sivebæk, Theo Zagorakis (nel 2004-05 al Bologna), Karel Poborsky (nel 2001-02 alla Lazio), l'ex Inter João Mário ed Andrey Arshavin, per un totale di 8 titoli europei e 109 partite complessive disputate nella fase finale.