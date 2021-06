Europei, diretta Francia-Svizzera ore 21: come vederla in tv e formazioni ufficiali

BUCAREST (ROMANIA) - Proseguono gli ottavi di finale a Euro 2020. Alle ore 21, alla National Arena Bucharest di Bucarest, Romania, i campioni del mondo della Francia sfidano la Svizzera. La nazionale di Deschamps ha chiuso in testa il Gruppo F, il "girone della morte". A Mbappé e compagni sono bastati 5 punti per conquistare la vetta della classifica. Dopo il successo di misura all'esordio contro la Germania (autorete di Hummels), Les Bleus hanno pareggiato per 1-1 contro l'Ungheria e per 2-2 contro il Portogallo di CR7 nel terzo turno. La nazionale dell'ex Lazio Vladimir Petkovic, invece, ha conquistato il pass per gli ottavi come una delle migliori terze. Gli elvetici hanno infatti chiuso il Gruppo A, quello dell'Italia, dietro gli azzurri e il Galles. Dopo il pari all'esordio pronto contro i gallesi (1-1), è arrivato il ko contro la nostra Nazionale (3-0) e la decisiva vittoria sulla Turchia per 3-1. La vincente sfiderà una tra Croazia e Spagna, di fronte alle 18 a Copenaghen.