"Inter e Milan si contendono Odriozola: per Ancelotti può partire"

MADRID (SPAGNA) - Il futuro del 25enne terzino spagnolo Alvaro Odriozola potrebbe essere a Milano. Sponda nerazzurra o rossonera. Secondo quanto rivelato dalla radio spagnola Onda Cero, infatti, il calciatore non rientrerebbe nei piani del nuovo tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti, che avrebbe dato il via libera per la sua partenza.