Calciomercato Milan, ansia Ibra: idee Belotti e Raspadori

MILANO - Manca circa un mese all'avvio della nuova stagione del Milan fissato per l'8 luglio, quando i rossoneri si ritroveranno a Milanello per cominciare il classico ritiro pre campionato. E per quella data Stefano Pioli spera di riavere a disposizione Zlatan Ibrahimovic dopo l'infortunio al ginocchio, anche se le voci che arrivano dalla Svezia non fanno dormire sonni tranquilli. Il prossimo consulto medico chiarirà le prossime tappe del recupero, ma il Milan non vuole farsi trovare impreparato nel caso in cui Ibra dovesse tornare più in là del previsto.

Idee Belotti e Raspadori E in caso di una prolungata assenza di Ibrahimovic il probabile arrivo di Olivier Giroud potrebbe non bastare. Ecco perchè sono due le piste percorribili per rinforzare l'attacco. Una, quella "vecchia", porta ad Andrea Belotti in scadenza l'anno prossimo con il Torino, mentre l'altra conduce alla stellina del Sassuolo, giustiziere dei rossoneri a San Siro, Giacomo Raspadori. Non tramonta neanche Luka Jovic, per cui però si parlerebbe solo ed esclusivamente di un prestito.