Milan, insidia spagnola tra Calhanoglu e De Paul

MILANO - Il mercato del Milan ha subìto una sorta di battuta d'arresto. Nel senso che non è solo la situazione Hakan Calhanoglu , che ancora non ha ancora accettato il rinnovo di contratto proposto da Maldini , a condizionare le strategie rossonere, ma c'è anche... l' Atletico Madrid . Sì, perchè i Colchoneros non solo sono pronti a formulare un'offerta di contratto a Calhanoglu, ma anche a dare l'assalto a Rodrigo De Paul , sogno di mezza Serie A e sostituto designato del numero 10 milanista su cui ha messo gli occhi Diego Simeone . Senza dimenticare la "battaglia" con l'altra parte di Madrid, sponda Real , per la conferma di Brahim Diaz .

Offerta ferma a 4 milioni di euro

Tornando alla questione contratto, la sostanza non è cambiata, come l'offerta del Milan: 4 i milioni di euro offerti a Calhanoglu, che continua a prendere tempo per una pausa che durerà almeno fino alla fine di Euro 2020. Con il rischio che possa diventare un altro caso Donnarumma, in attesa di capire le mosse di Olivier Giroud, o meglio del Chelsea proprietario del suo cartellino che ha esercitato l'opzione di rinnovo (unilaterale) per impedirgli di vestire un'altra maglia in Premier League.