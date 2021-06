Depay esce allo scoperto: "Stiamo trattando con il Barcellona"

Dalla Spagna, già da diversi giorni, danno come fatta la trattativa per l'arrivo di Memphis Depay alla corte del Barcellona. Di ufficiale non c'è ancora nulla, ma lo stesso attaccante olandese è uscito allo scoperto rilasciando alcune dichiarazioni direttamente dal ritiro degli Oranje: "Non è un segreto che mi piacerebbe giocare agli ordini di Koeman, ma al momento c'è da aspettare e vedere che succede. Presto arriveranno novità".