Vlahovic risponde alle voci di mercato: il messaggio alla Juve

Tutti pazzi per Dusan Vlahovic . Il nome del bomber della Fiorentina è uno dei più caldi dell'estate: dopo due ottime annate a Firenze - l’ultima da 21 gol in 37 partite di campionato - il 21enne serbo è uno degli attaccanti più desiderati d'Europa : dalla Juventus al Milan fino al Real Madrid e alle big di Premier League , sono in molti ad aver bussato alla porta di Pradè . Tanto basterebbe per far decollare i sogni di qualunque giovane campione, anche se l'ex Partizan sembra pensarla diversamente.

Vlahovic cuore viola: la risposta ad Antognoni

L'attaccante viola - che non si è qualificato a Euro 2020 con la sua Nazionale - si sta allenando senza sosta per iniziare al meglio il campionato. Sì, ma quale maglia indosserà la prossima stagione? L'indizio sembrerebbe darlo lui stesso via social, dove ha commentato un post di Giancarlo Antognoni con una frase molto significativa. "Premiazione evento Olimpiadi in piazza Signoria. Consegno la pergamena a Federica la moglie di Paolo Rossi", ha scritto su Instagram il club manager della Fiorentina pubblicando una foto in compagnia di Federica Cappelletti. "Unico 10", ha risposto Vlahovic, pubblicando anche un grande cuore viola. La replica di Antognoni lascia poco spazio all'interpretazione: "Unico 9", e lo stesso cuore viola. Anche i tifosi si sono scatenati nei commenti: "Resta a Firenze!", hanno scritto gli utenti in massa. Forse, dopotutto, il talento serbo non si è ancora stancato di giocare in riva all'Arno.