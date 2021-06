L'Inter annuncia Calhanoglu: è ufficiale

MILANO - "FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Hakan Calhanoglu: il centrocampista classe 1994 ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2024. #WelcomeHakan". Questo il comunicato dell'Inter per dare l'ufficialità dell'arrivo dell'ex Milan.

L'indizio social dei Navigli

I Navigli e un ponte che collega le due sponde: così su Twitter l'Inter ha annunciato Calhanoglu. Prima dell'ufficialità il club nerazzurro con un indizio social ha accolto il turco sull'altra sponda di Milano, quella interista. Ultimamente va di moda: la Juventus ha pubblicato la cartina del Minnesota per Allegri, la Lazio ha postato una sigaretta per Sarri, il Barcellona ha usato un leoncino per preparare i tifosi all'arrivo di Depay e oggi l'Inter ha usato un ponte sui Navigli. Calhanoglu è un nuovo giocatore di Simone Inzaghi.

Inter, Calhanoglu day: visite mediche finite, ora la firma