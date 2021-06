"Simeone vuole Dragowski all'Atletico Madrid"

Le voci dalla Polonia si stanno ormai rincorrendo, e pare ormai certo che Atletico Madrid voglia fare un'offerta per assicurarsi il portiere della Fiorentina Bartolomej Dragowski. Secondo il media polacco meczyki.pl l'estremo difensore viola sarebbe il preferito del Cholo Simeone per ricoprire il ruolo di secondo, alle spalle di Jan Oblak. Sempre secondo il giornale polacco oggi sarebbe in programma un'incontro tra l'agente del calciatore e la dirigenza dell'Atletico, per sondare il terreno dell'affare.