Napoli, Emerson o Basic: l'ora delle scelte

Napoli, serve far cassa: Ounas e Ospina in uscita

Come tutti, vale la pena ripeterlo: tante, tantissime telefonate ma anche la necessità di capire cosa accadrà soprattutto sul fronte delle uscite. Una serie, i nomi per fare un po' di cassa: Ounas, reduce da un finale in crescendo a Crotone; Ospina, considerando che Spalletti punterà forte su Meret; e poi, beh, ovviamente loro: Fabian e Koulibaly, pezzi pregiatissimi secondo le valutazioni del club azzurro. In entrata, le priorità sulla lista della spesa sono un mancino, cioè un terzino sinistro, e poi un centrocampista modello diga, grande e grosso: Emerson, la prima scelta dell'allenatore per quel che riguarda la fascia, mentre in mezzo è sempre vivo il discorso con Basic del Bordeaux. In difesa molto è legato al fattore-Maksimovic: mercoledì sarà ufficialmente uno svincolato, libero, ma lui continua a lanciare segnali chiarissimi: è il Napoli, il suo desiderio mai nascosto.