Lazio, Hysaj e Felipe Anderson primi colpi low cost: gli altri nomi

Un Felipe “fake” ieri ha scatenato l’euforia dei laziali postando un’aquila su Facebook. Il Felipe vero ha smentito il post («non ho Facebook»), ciò non toglie che sia destinato al grande ritorno alla Lazio. Salvo sorprese, saranno Hysaj e Felipetto i primi colpi per Sarri, entrambi low cost, gli unici (ad oggi) che potrebbero sbarcare nel corso del ritiro. A loro, questi sono i piani da centrare, s’aggiungeranno un altro attaccante (Brandt o Sarabia) e la mezzala Basic (Bordeaux). In corso d’opera possono arrivare il baby d’oro Romero, 16 anni e mezzo, ingaggio da prima squadra, sponsorizzato e profetizzato come campione futuro, e il regista Kamara, classe 1999. Sono i nomi del mercato della Lazio, mai come quest’anno soffiati e svelati nel giro di poche settimane. La stizza di Lotito e Tare ha raggiunto livelli record.

Lo scoglio Questi sono i piani. La realtà cozza contro la realizzabilità. La Lazio deve chiudere una grossa cessione (Correa) per sbloccare il mercato in entrata, ad oggi nessun acquisto può essere formalizzato. Hysaj e Felipe, ad accordi blindati, potrebbero effettuare le visite ed allenarsi essendo svincolato (il primo) e sul mercato (il secondo). E’ colpa dell’indice di liquidità, va riportato in attivo. Non basta, gli acquisti (tra cartellino e ingaggi) per costi e sostenibilità devono corrispondere alle cessioni effettuate. Lotito e Tare si sono riuniti domenica, il presidente era a Formello anche ieri, stanno mettendo a punto le strategie per regalare almeno due colpi a Sarri entro il ritiro di Auronzo (10-28 luglio). Per Hysaj nuovo incontro nelle prossime ore, si tratta sulla base di un quinquennale (forse 4 anni più uno). Il giocatore spera in un ingaggio da 2,5 milioni, cifra concessa a pochi. Per Felipe c’è l’accordo con il West Ham, nuova formula: indennizzo da 3 milioni e 50% nel caso di rivendita futura. Si tratta col brasiliano per l’ingaggio, guadagna 4 milioni più bonus, è disposto a ridurlo, ma non del tutto.