Roma, la strategia per arrivare a Chiesa: la mossa decisiva

Si sono studiati e confrontati, hanno parlato dei rispettivi progetti e dei piani futuri. E alla fine si sono piaciuti. Federico Chiesa dopo aver ascoltato il report del suo agente Fali Ramadani a colloquio con i vertici della Roma ha aperto alla possibilità di trasferirsi in giallorosso. Lina Souloukou, Florent Ghisolfi e Daniele De Rossi dopo aver parlato con il noto procuratore hanno capito che se c’è anche una sola opportunità di prendere l’attaccante bianconero va decisamente colta. L’incontro andato in scena martedì di un rinomato albergo del centro, in una sala lontana da occhi e orecchie indiscrete, è stato più che positivo per entrambe le parti. De Rossi va matto per Chiesa, Federico invece è piuttosto intrigato di provare l’esperienza nella Capitale con DDR (che conosce dall’Europeo 2021) e insieme agli amici Mancini, Pellegrini, Cristante ed El Shaarawy, in pressing dal ritiro in Germania per convincerlo ad aiutare la Roma a trasformare il sogno in realtà. Per ora però la carrozza si è trasformata nuovamente in zucca e il rintocco della mezzanotte ha riportato tutti con i piedi per terra. L’operazione - a oggi - è economicamente molto complicata: la Juventus chiede tanto, 35 milioni per un giocatore in scadenza nel 2025, e a questa spesa va aggiunta anche quella per il contratto che si dovrebbe aggirare sui 6-7 milioni di euro più ulteriori bonus. Sta di fatto che i colloqui nell’incontro avuto due giorni fa però hanno aperto degli spiragli per una futura trattativa. Della serie: risentiamoci più avanti, se la cifra dell’intera operazione si abbassa, allora riparliamone. Però adesso una cosa è certa, la Roma ha ufficialmente comunicato l’interesse per l’attaccante.