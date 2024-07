Un club francese ha rifiutato Cristiano Ronaldo per... 800 mila euro: l'incredibile storia

Cristiano Ronaldo rifiutato dal Bastia per... 800 mila euro

CR7, infatti, avrebbe potuto cominciare la sua carriera da professionista in Ligue 1, più precisamente al Bastia. Come rivelato nel libro Legends of Bastia di Jo Bonavita, coordinatore e responsabile dell'area sportiva della squadra francese, il portoghese non era ancora conosciuto a livello mondiale, ma era già una grande promessa in patria e stava per firmare con il club: "Mi avevano detto che c'era un ragazzo di 16 anni con talento e che gli piacerebbe giocare nella prima divisione francese. Il suo club (Sporting Cp, ndr) voleva 800.000 euro. Ho parlato con i dirigenti e con l'allenatore Gérard Gili. Ma abbiamo rifiutato l'offerta".