Fabian Ruiz, così parlò Ancelotti

Ancelotti lo sa. Di mezze ali, poi, se ne intende in modo particolare. Fu il figlio Davide a mostrargli quel centrocampista del Betis Siviglia di soli 22 anni. Non costava poco: 30 milioni di euro. Era l'estate del 2018. Convinse De Laurentiis e Giuntoli che ne valeva la pena, era l'uomo che ci voleva per il centrocampo che aveva in mente e che sarebbe stato orfano del regista puro Jorginho. Il Napoli sarebbe rientrato con gli interessi da quell'investimento. In realtà così fu. I 23 milioni con cui venne ceduto quattro anni dopo al Psg si rivelarono una succosa plusvalenza. Eppure a Napoli lo spagnolo fu spesso oggetto di mugugni e critiche da parte del pubblico. Lo ribattezzarono cammellone (e non era proprio un complimento). In epoca gattusiana, non pochi tifosi gli preferivano l'oscuro Demme. È il destino dei talentuosi.