Morata, il messaggio a Alcaraz su Wimbledon e Europei emoziona i tifosi

Alvaro Morata ha lanciato un messaggio speciale a Carlos Alcaraz attraverso un video girato e diffuso dalla Uefa e rilanciato attraverso i social personali. Oggi, infatti, è un giorno speciale per la Spagna : da un lato c'è la finalissima di Euro 2024 contro l'Inghilterra, dall'altro lato l'ultimo atto di Wimbledon , che vedrà in campo proprio Alacaraz contro Djokovic , l'eterno campione.

Wimbledon, Morata e le parole per Alcaraz

"Ciao Carlitos, come stai? Ti ricorderai che ti avevo detto prima degli Europei che avrei voluto invitarti per la finale di Euro2024: contavo su di te, ma speravo che non saresti potuto venire. Così sarà: domani tu avrai un’altra finale da giocare. Spero quindi che domenica sarà una giornata memorabile per tutta la Spagna. Tiferemo per te da qui. Speriamo di vederci presto a Madrid e di poter festeggiare insieme“, ha detto Morata, in odore di trasferimento al Milan, al tennista.