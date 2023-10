Qualificazioni Europei 2024, tris dell'Ucraina contro Malta. San Marino torna al gol

Nel gruppo C delle qualificazioni agli Europei 2024, quello dell’Italia, l’Ucraina sbanca il campo di Malta vincendo in rimonta con il punteggio di 1-3. Mbong illude la nazionale di Marcolini con un tiro dalla distanza di sinistro al 12’, poi però l’Ucraina ribalta la situazione grazie all’autogol di Camenzuli al 38’ e al rigore conquistato da Mudryk e trasformato da Dovbyk cinque minuti più tardi. Nel finale Mudryk, stella del Chelsea, cala il tris. Con questo successo gli ucraini salgono al secondo posto con 13 punti, davanti agli azzurri (10 punti) che sono scivolati a Wembley, ma con una partita in più giocata.