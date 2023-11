Sorteggio Italia Euro 2024: avversarie, fasce, playoff, data e dove vederlo in tv

ROMA - Ventuno nazionali qualificate e tre posti ancora da stabilire nella successiva fase dei playoff per completare il quadro degli Europei del 2024, in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania. Si è chiusa stasera la fase a gironi delle qualificazioni europee con gli ultimi verdetti. L'Italia di Spalletti finisce in quarta fascia.

Le quattro fasce per il sorteggio

Le (finora) 21 finaliste del torneo continentale sono ora divise in quattro fasce da 6 squadre in vista del sorteggio della fase finale del 2 dicembre ad Amburgo. Le fasce non sono stabilite dal ranking Fifa, ma dal rendimento nei gironi di qualificazione. L'ordine nelle fasce è dato dalla posizione in classifica nei gironi (prima le prime 10 di ciascun girone, poi le seconde 10 di ciascun girone) e poi dai punti ottenuti solo con le prime 5 di ciascun girone (questo perché ci sono gironi da 5 e da 6 squadre).

La prima fascia con Germania e Francia

La prima fascia è definita con Germania (qualificata di diritto come paese organizzatore), Portogallo, Francia, Spagna, Belgio e Inghilterra.

La seconda fascia: ci sono Ungheria e Turchia

In seconda fascia ci sono Ungheria, Turchia, Danimarca, Albania, Romania e Austria.

La terza fascia con Olanda e Croazia

La terza fascia è composta da Olanda, Scozia, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Croazia.

La quarta fascia: ecco l'Italia di Spalletti

Chiude la quarta fascia con Italia, Serbia, Svizzera e le tre qualificate dai playoff.

Il sorteggio di Euro 2024: quando, come vederlo in tv e in streaming

Il sorteggio della fase finale di Euro 2024 è in programma ad Amburgo, sabato 2 dicembre a partire dalle ore 18. Il sorteggio sarà visibile in tv sulla Rai e su Sky Sport. La cerimonia potrà essere seguita anche in streaming su RaiPlay, su Now e sul sito dell’Uefa.

I playoff: le date e le nazionali in bilico

Le ultime sfide per stabilire il tabellone generale di Euro 2024 si disputeranno tra il 21 e il 26 marzo 2024 tramite un tabellone di tipo tennistico, con semifinali e finale. Nella Lega A si sfideranno Galles, Polonia, Finlandia e Estonia. Nella Lega B Israele, Bosnia, Islanda e Ucraina. Nella Lega C, infine, ci saranno Georgia-Lussemburgo e Grecia-Kazakistan.

Europei 2024 in Germania: il programma completo

Calcio d'inizio venerdì 14 giugno. La fase a eliminazione diretta partirà con gli ottavi dal 29 giugno al 2 luglio. I quarti di finale si giocheranno il 5 e il 6 luglio. Le due semifinali sono in programma il 9 luglio a a Monaco e il 10 luglio a Dortmund. Il trofeo sarà assegnato a Berlino il 14 luglio 2024.