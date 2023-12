Sorteggi Europei 2024: dove vederli live, streaming, data, fascia e orario

ROMA - Domani, sabato 2 dicembre, sono in programma i sorteggi per Euro 2024 , ad Amburgo a partire dalle ore 18. Si scopriranno quindi le avversarie dell' Italia di Luciano Spalletti nella fase a gironi.

Sorteggi Euro 2024: orari e canali

I sorteggi per Euro 2024 sono in programma alle 18 ad Amburgo e saranno visibili in diretta sulla Rai e su Sky.

Dove vedere i sorteggi Euro 2024 in diretta TV

I sorteggi per Euro 2024 saranno visibili in diretta e in chiaro su Rai 2, al canale 2 del digitale terrestre. In alternativa, i sorteggi degli Europei saranno visibili su Sky Sport 24, canale 200 del digitale terrestre.

Dove vedere i sorteggi Euro 2024 in streaming

I sorteggi per Euro 2024 saranno visibili in diretta in streamiing su Rai Play, servizio streaming gratuito della Rai, selezionando, tramite pc o dispositivi mobili, la direta del canale Rai 2. I sorteggi di Euro 2024 saranno visibili in streaming anche su Sky Go e Now. In alternativa sarà possibile seguire in diretta i sorteggi degli Europei in Germania nel 2024 anche sul sito ufficiale della Uefa, Uefa.com, accessibile da ogni dispositivo.

Sorteggi euro 2024, la fascia dell'Italia

L'Italia di Spalletti è inserita in quarta fascia, assieme a Serbia, Svizzera e le vincenti dei tre percorsi play off. Nel sorteggio, per ognuno dei sei gironi da quattro squadre, sarà selezionata una squadra per fascia. Nella prima fascia sono inserite la Germania padrona di casa, poi Francia, Portogallo, Inghilterra, Belgio, Spagna. In seconda fascia Danimarca, Turchia, Ungheria, Albania, Romania, Austria, mentre la terza fascia è composta da Scozia, Paesi Bassi, Croazia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia. Da ognuna delle prime tre fasce uscirà una delle avversarie dell'Italia.