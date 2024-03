Euro 2024, tutte le squadre qualificate e i gironi dopo gli spareggi

Il conto alla rovescia per l'inizio di Euro 2024 può considerarsi ufficialmente iniziato. Con le qualificazioni di Georgia, Ucraina e Polonia dopo gli spareggi è stato ufficialmente delineato il quadro delle 24 nazionali aventi diritto a prendere parte alla kermesse continentale in programma dal 14 giugno al 14 luglio prossimi in Germania.