Inghilterra, l'incredibile hotel di lusso per Euro 2024: c'è anche il cameriere robot

Hotel di lusso con tanto di cameriere robot: l'Inghilterra non ha badato a spese per garantire la miglior permanenza possibile alla sua nazionale in Germania in occasione di Euro 2024, augurandosi che duri il più a lungo possibile. Gli uomini di Gareth Southgate affronteranno Serbia, Danimarca e Slovenia nelle tre partite della fase a gironi e tra una partita e l'altra, ricaricheranno le batterie nel lussuoso Weirmarer Land Golf Resort and Spa a Blankenhain, nella Germania orientale.