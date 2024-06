Francia, Belgio e Spagna: quanti gol prima di Euro 2024!

ROMA - Prove di Euro2024 per la Francia, che a Metz supera in amichevole il Lussemburgo 3-0: i Bleus la sbloccano al 43' con Kolo Muani , raddoppio di Clauss al 70' e tris finale di Mbappé al minuto 85. Il neo attaccante del Real Madrid ha esultato mostrando una maglia con il volto di suo zio, morto la scorsa settimana. La Francia è nel girone D con Austria, Olanda e Polonia.

Belgio, due gol al Montenegro

Buone indicazioni anche per il Belgio che a Bruxelles batte 2-0 il Montenegro: De Bruyne porta avanti i suoi prima dell'intervallo, la chiude al 93' Trossard su rigore, con gli ospiti in dieci per il rosso a Brnovic. Goleada della Spagna che travolge 5-0 Andorra con una super tripletta di Oyarzabal.