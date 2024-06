Inghilterra ko, colpo Islanda a Wembley. Germania, 2-1 sofferto con la Grecia

Se l'Italia non ha brillato a Bologna contro la Turchia, le gambe pesanti non hanno risparmiato neppure l'Inghilterra e la Germania. Nel venerdì di amichevoli internazionali, molte delle quali in vista di Euro 2024, la nazionale del ct Southgate è stata sconfitta a sorpresa dall'Islanda a Wembley. Impresa storica firmata grazie a un gol di Thorsteinsson al 12' nel match diretto dall'arbitro Massa della sezione di Imperia.