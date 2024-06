Italia, polverizzati i biglietti aerei: voli sold out

Tutti vogliono volare in Germania per gli Europei che cominceranno venerdì con l'Italia già in campo sabato contro l' Albania . Molti biglietti sono già stati polverizzati, altri sono ancora disponibili ma bisognerà affrettarsi. La compagnia Wizz Air, infatti, ha annunciato voli speciali di andata e ritorno per tutti i tifosi italiani desiderosi di seguire le partite della Nazionale in Germania.

Biglietti in esaurimento per la Germania

Saranno voli diretti da Roma e Milano verso Dortmund e Lipsia, città in cui i ragazzi di Spalletti affronteranno Albania, Spagna (nella vicina Gelsenkirchen) e Croazia per la fase a gironi. Oltre al debutto di sabato, le prossime due sfide per la squadra del ct Spalletti ci saranno il 20 e il 24 giugno. Ore decisive per prenotare i biglietti che stanno andando a ruba. C'è voglia di volare in Germania per sostenere la nazionale di Spalletti.