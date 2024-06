La Baba Vanga inglese: "So chi vincerà gli Europei 2024. L'ho visto negli asparagi"

Chi vincerà gli Europei 2024? A questa domanda ha riposto la veggente degli asparagi, la Baba Vanga inglese che assicura di conoscere il futuro tramite la lettura degli asparagi. Lei è Jemima Packington , una sensitiva inglese di 67 anni che ha affermato di aver azzecato in passato la Brexit , l'uscita di Harry e Meghan dalla royal family (ribattezzata Megxit ) e la morte della Regina Elisabetta nel 2022. A quanto pare l'indovina vede il futuro lanciando in aria gli asparagi: una volta caduti a terra interpreta figure e schemi che fornirebbero la risposta a ogni domanda che pone. Insieme, separati, accatastati, incrociati: posizioni non casuali ma con un significato ben preciso. Una tecnica ereditata dalla sua famiglia, più precisamente da una zia che aveva capacità di leggere il futuro tramite le foglie di tè. “Ho iniziato da bambina. Le mie previsioni hanno una percentuale di successo compresa tra il 75 e il 90%;, ha detto Jemima, che utilizza asparagi freschi del Worcestershire coltivati ? nell'Evesham Valley, il principale fornitore di questo ortaggio nel Regno Unito.

La veggente degli asparagi rivela chi vincerà gli Europei 2024

"Molte persone mi hanno chiesto come si comporterà l'Inghilterra agli Europei, quindi ho osservato molto da vicino gli asparagi. E hanno sottolineato tre parole in particolare: "Sta tornando a casa", ha spiegato la veggente degli asparagi ai tabloid riferendosi all'unica volta in cui gli inglesi hanno vinto la competizione, ovvero 58 anni fa. Nel 2021 l'Inghilterra ha perso la finale a Wembley contro l'Italia. "I tifosi inglesi hanno tutto il diritto di essere positivi e ottimisti. Vedo anche Harry Kane molto forte: lui si distinguerà in questo torneo. L'Inghilterra farà molto bene. Per quanto riguarda la Scozia nessun commento", ha aggiunto riferendosi all'attaccante del Bayern Monaco.