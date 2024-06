Le previsioni di Mourinho per Euro 2024: vincitore, capocannoniere e miglior giocatore

Soltanto qualche giorno fa Mourinho aveva definito l'Italia come una nazionale senza talento , oggi invece ha fatte le sue previsioni in vista di Euro 2024 , che comincerà venerdì 14 giugno con la partita inaugurale tra Germania e Scozia. Il portoghese ha indicato vincitore, capocannoniere, miglior giocatore del torneo e non solo.

Le previsioni di Mourinho per Euro 2024

Per lo Special One, intervistato ai microfoni di TNT Sports a trionfare sarà il suo Portogallo, con l'Inghilterra come finalista della competizione. Per quanto riguarda le sorprese, invece, ha risposto così: "Tutte le squadre che non sono Francia, Portogallo e Inghilterra perché queste tre sono le favorite". Il capocannoniere del torneo? Harry Kane. Come miglior giocatore, invece, ha scelto Jude Bellingham. Infine, Mourinho ha anche annunciato il suo favorito per la vittoria del Pallone d'Oro: Vinicius Jr.