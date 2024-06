Germania-Scozia Euro 2024 ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Quando si gioca Germania-Scozia

La sfida tra Germania e Scozia si giocherà a Monaco alla Football Arena con calcio d'inizio alle ore 21. Arbitrerà l'italiano Irrati.

Dove vedere Germania-Scozia in tv

La partita tra Germania e Scozia sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 1 ma anche sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Dove vedere Germania-Scozia in streaming

La sfida Germania-Scozia sarà visibile non solo in diretta tv ma anche in streaming scaricando le app Raiplay, Sky Go e Now sui vostri dispositivi mobili pc, tablet e smartphone. Potrete seguire l'incontro anche sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

La probabile formazione della Germania

GERMANIA (4-3-2-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Andrick, Kroos, Gundogan; Musiala, Wirtz; Havertz. A disposizione: Ter Stegen, Baumann, Tah, Anton, Beler, Emre Can, Fuhrich, Fullkrug, Gross, Henrichs, Koch, Mittelstadt, Muller, Sané, Undav. Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -. Ct: Nagelsmann.

La probabile formazione della Scozia

SCOZIA (3-4-2-1): Gunn; Porteous, Hendry, Tierney; Ralston, McGregor, Gilmour, Robertson; McGinn, McTominay; Adams. A disposizione: Kelly, Clark, Hanley, Cooper, McRorie, Taylor, McKenna, Armstrong, Morgan, Jack, McLean, Forrest, Shankland, Christie, Conway. Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -. Ct: Clarke.

Germania-Scozia, la cronaca

Tutto pronto per Euro 2024. Si comincia oggi, a Monaco. Grande attesa per la gara inaugurale in programma alle ore 21. La Germania di Nagelsmann non è solo la squadra del paese ospitante ma anche tra le favorite alla vittoria finale. Il primo confronto sarà con la Scozia. Le due formazioni sono inserite nel Gruppo A con Ungheria e Svizzera a completare il girone. Le due nazionali si sfidano per la terza volta in un grande torneo internazionale. Per la Germania si tratterà della quattordicesima partecipazione ad un'edizione dell'Europeo Uefa, più di qualsiasi altra squadra. Tre volte la vittoria finale: record al pari della Spagna.