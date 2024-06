Euro 2024, nasce la Victory Dance: i robot tagliaerba in giro per l'Europa

All'alba di Euro 2024 , nasce Victory Dance , la nuova funzione dei robot tagliaerba distribuiti in tutta Europa in occasione della kermesse continentale. Tutto pronto per il torneo in programma in Germania da oggi, venerdì 14 giugno, al 14 luglio, con l'Italia di Luciano Spalletti protagonista a partire da domani contro l'Albania. Tra le tante attrazioni di questo Europeo, spuntano anche i 150mila robot tagliaerba .

Victory Dance, più di 150mila robot tagliaerba in giro per l'Europa

Attivabile tramite un app facilmente accessibile su un comune smartphone, la funzione “Victory Dance” ("danza della vittoria") permette ai robot tagliaerba Husqvarna di replicare tre delle più famose “danze” che si vedono fare, in campo, ai calciatori durante le esultanze: il Robot, il Tornado e la rotazione di 180°. Un nuovo aggiornamento che permette di gioire in modo alternativo, e moderno, ogni qual volta che la propria nazionale riuscirà a gonfiare la rete ad Euro 2024. Fra i testimonial d'eccezione, c'è l'ex attaccante dell'Inghilterra Peter Crouch: "È fantastico vedere i tagliaerba robotizzati Husqvarna padroneggiare la danza dei robot. Dal divertimento iniziale tra amici a un pre partita della Coppa del Mondo alla celebrazione del mio gol famoso in tutto il mondo. Sono onorato che Husqvarna stia celebrando tutto questo con Automowers che ricreano la danza. Non vedo l’ora di vederli in azione alla mia festa in giardino quest’estate e adoro il legame con la robotica".