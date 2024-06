Spagna-Croazia ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Spagna-Croazia l'orario

La sfida Spagna-Croazia, valida per la prima giornata della fase a gironi di Euro 2024, andrà in scena oggi, sabato 15 giugno, alle ore 18 all'Olympiastadion di Berlino.

Dove vedere Spagna-Croazia in diretta tv

Spagna-Croazia sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e in co-esclusiva in chiaro su Rai Due.

Dove vedere Spagna-Croazia in streaming

Spagna-Croazia sarà visibile live in streaming su Sky Go, Now e RaiPlay. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet e accessibili attraverso pochi semplici clic. Potrete seguire Spagna-Croazia in diretta sul Corriere dello Sport - Stadio.