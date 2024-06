Ungheria-Svizzera ore 15: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Ungheria-Svizzera, la cronaca

Scontro diretto per il secondo posto nel girone A di Euro 2024, che vede la Germania di Nagelsmann strafavorita per la prima casella. Un successo consentirebbe a Ungheria e Svizzera di raggiungere a quota 3 la nazionale di casa, mettendo un mattoncino importante in ottica qualificazione. Un raggruppamento che agli ottavi di finale si incrocerà proprio con quello di Italia e Spagna. Grande curiosità per vedere all'opera Szoboszlai, talento chiamato a trascinare la formazione allenata da Marco Rossi. Folta, invece, la colonia "italiana" sponda elvetica, con Sommer, Rodriguez, Freuler e Ndoye che dovrebbero partire titolari, senza dimenticare calciatori come Aebischer del Bologna e Okafor del Milan. Difesa a tre per entrambi i commissari tecnici, che devono dimostrare di aver risolto alcuni problemi in fase realizzativa nel corso di questo Europeo.