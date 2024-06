Ungheria-Svizzera diretta Euro 2024: accorcia Varga LIVE

COLONIA (GERMANIA) - Scontro diretto per il secondo posto nel girone A di Euro 2024 : archiviato il roboante 5-1 della Germania sulla Scozia , Ungheria e Svizzera debuttano nel torneo con l'obiettivo di raggiungere a quota 3 la nazionale padrona di casa, mettendo un mattoncino importante in ottica qualificazione. I magiari si affidano all'estro di Szoboszlai , talento del Liverpool chiamato a trascinare la formazione allenata dall'italiano Marco Rossi ; gli elvetici del ct Murat Yakin posso invece contare sulla folta colonia "italiana" con Sommer, Rodriguez, Freuler e Ndoye senza dimenticare Aebischer del Bologna e Okafor del Milan . Segui la diretta della partita .

16:29

72' - Svizzera a un passo dal 3-1 con Ndoye e Schar

Gran giocata dalla sinistra dell'esterno del Bologna che rientra e calcia in porta, pallone deviato in angolo sugli sviluppi del corner il difensore del Newcastle sfiora il gol con un preciso colpo di testa di pochissimo a lato.

16:26

69' - Cambio anche per l'Ungheria

Nagy lascia il posto a Kleinheisler.

16:25

68' - Yakin corre ai ripari: doppia sostituzione. Ammonito intanto Szalai

Amdouni e Stergiou rilevano l'autore del primo gol del match, Duah, e l'ex Udinese Widmer. Cartellino giallo nel frattempo per il difensore magiaro.

16:23

66' - GOOOL DELL'UNGHERIA: VARGA SI RISCATTA!

L'Ungheria riapre il match della 'RheinEnergieStadion' con l'attaccante del Ferencvaros che si riscatta dopo gli errori commessi in precedenza: cross dalla sinistra di Szoboszlai, bravo il bomber magiare a sfilare alle spalle di Aebischer sul secondo palo e a spizzarla di testa in porta. Sommer non ci arriva, match riaperto a Colonia.

16:20

63' - Varga si divora il gol dell'1-2!

Ottimo traversone dalla sinistra di Sallai, l'attaccante del Ferencvaros prende bene il tempo di testa ma non riesce a centrare la porta da posizione molto favorevole. Si salva la Svizzera. Pochi istanti prima, a tu per tu con Sommer, lo stesso Varga aveva sbagliato un altro gol fatto ma la rete sarebbe stata annullata per fuorigioco.

16:17

60' - Ammonito Freuler

Giallo per il centrocampista del Bologna: punito l'intervento scomposto su Szoboszlai.

16:15

58' - Tiro impreciso di Ndoye

Errore di Fiola che regala il pallone al giocatore del Bologna che punta l'area avversaria e calcia non inquadrando lo specchio della porta difesa da Gulacsi.

16:13

56' - Svizzera in attacco: Vargas scatenato

L'esterno dell'Augusta si accentra dalla fascia sinistra e calcia verso la porta: la conclusione viene però respinta dalla difesa ungherese.

16:10

53' - Vargas non spaventa Gulacsi

Rapidissimo il giocatore dell'Augusta: controllo e rapida conclusione dall'interno dell'area di rigore. Blocca il portiere magiaro.

16:07

50'- Ungheria pericolosa sull'asse Sallai-Szoboszlai

Ottimo controllo del pallone del giocatore del Friburgo che serve il talento del Liverpool. La conclusione di prima intenzione termina a lato ma c'era comunque fuorigioco.

16:05

48' - Duah impegna Gulacsi

Ci prova subito la Svizzera: passaggio orizzontale di Xhaka per l'attaccante del Ludogorets che calcia di prima intenzione: l'estremo difensore magiaro respinge in corner.

16:03

46' - Si riparte a Colonia

Subito un cambio per l'Ungheria di Rossi che corre ai ripari: entra Bolla, esce Lang.

15:56

15:47

45+2' - Termina il primo tempo a Colonia: Svizzera avanti 2-0

Dominio elvetico al 'RheinEnergieStadion': la nazionale di Yakin è avanti 2-0 contro l'Ungheria. Protagonista indiscusso della prima frazione è il centrocampista del Bologna Aebischer, autore dell'assist per il gol di Duah (12') e di una rete di pregevole fattura al tramonto del primo tempo.

15:45

45' - GOOOOL DELLA SVIZZERA, RADDOPPIA AEBISCHER!

Gol bellissimo del centrocampista del Bologna: conclusione a giro, col destro, dal limite dell'area che non lascia scampo a Gulacsi! Vola la Svizzera a Colonia!

15:40

40' - Orban non sorprende Sommer

Che chance per l'Ungheria: calcio di punizione di Szoboszlai per Orban che stacca di testa ma non colpisce bene il pallone. Sommer blocca senza patemi.

15:37

37' - Ndoye spaventa l'Ungheria

L'esterno del Bologna si invola pericolosamente sull'out di destra: il suo filtrante in area per Duah viene intercettato da Orban che si rifugia in rimessa laterale. Magiari in affanno.

15:29

29' - Svizzera pericolosa con Schar!

Ottima iniziativa personale del difensore del Newcastle che salta un paio di avversari, arriva al limite dell'area di rigore e calcia trovando la respinta della difesa ungherese.

15:25

25' - Dominio Svizzera a Colonia

La squadra di Yakin sta mettendo in difficoltà i magiari di Rossi che non riescono a trovare le contromosse per contrastare la grande qualità, soprattutto in mezzo al campo, degli elvetici. Deludente finora la prova del talento Szoboszlai, l'uomo più atteso dell'Ungheria.

15:20

20' - Vargas, che errore davanti alla porta!

Erroraccio di Szalai che serve l'attaccante svizzero dell'Augusta: il numero 17 elvetico scappa verso l'area di rigore e conclude forte ma centrale, trovando la provvidenziale risposta di Gulacsi che si salva in calcio d'angolo. Che occasione per la Svizzera!

15:12

12' - GOOOOL DI DUAH! UNGHERIA-SVIZZERA 0-1!

Vantaggio degli elvetici con il numero 18 che batte da pochi passi Gulacsi su assist del 'bolognese' Aebischer. La rete era stata inizialmente annullata per una presunta posizione di fuorigioco di Duah ma dopo una attenta revisione al Var la rete dell'attaccante del Ludogorets è stata convalidata: lo teneva in gioco Lang da ultimo uomo. Esplode la panchina elvetica!

15:10

10' - Sallai! Risponde l'Ungheria!

Sgroppata sulla destra del veterano Fiola che serve il giocatore del Friburgo: la conclusione con il destro si spegne alta sopra la traversa.

15:06

6' - Svizzera, pericoloso Ndoye!

L'esterno svizzero del Bologna salta Kerkez e tenta un traversone pericoloso verso l'area di rigore avversaria. La retroguardia ungherese è però attenta e sventa l'insidia.

15:05

5' - Ammonito Widmer

Cartellino giallo per l'ex laterale dell'Udinese per un brutto fallo su Kerkez.

15:02

2' - Aebischer pericoloso ma c'è fuorigioco

Il centrocampista del Bologna impensierisce la retroguardia magiara ma è tutto fermo per offside.

15:01

1' - Inizia Ungheria-Svizzera!

Il primo pallone del match lo muove la nazionale di Rossi.

14:55

Ungheria e Svizzera in campo

Le formazioni di Rossi e Yakin fanno il loro ingresso sul terreno di gioco del 'RheinEnergieStadium'. A breve gli inni nazionali e poi si parte a Colonia!

14:53

Ungheria-Svizzera, arbitra Vincic

La squadra arbitrale a Colonia sarà quasi interamente slovena: il direttore di gara sarà Slavko Vincic, che ha arbitrato l’ultima finale di Champions League tra il Real Madrid e il Borussia Dortmund a Wembley, affiancato dagli assistenti Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. Il quarto ufficiale sarà Rade Obrenovic, mentre al Var ci saranno Nejc Kajtazovic e gli assistenti polacchi Bartosz Frankowski e Tomasz Kwiatkowski.

14:50

14:45

Ungheria, occhi puntati su Szoboszlai

Dominik Szoboszlai ha segnato più gol di qualsiasi altro giocatore dell'Ungheria nelle qualificazioni a UEFA EURO 2024 (4 gol, 3 assist). Il classe 2000 è anche in testa alle classifiche delle occasioni create (23), tiri tentati (28), tiri nello specchio (13), passaggi riusciti nella metà campo avversaria (256), Expected Goals (3.1) ed Expected Assists (2).

14:41

Svizzera, la differenza la fa Shaqiri

Xherdan Shaqiri ha segnato o assistito il 46% dei gol della Svizzera nei principali tornei internazionali negli ultimi 10 anni (dal Mondiale 2014): ha trovato la rete nove volte e ha registrato quattro passaggi vincenti, su un totale complessivo di 28 gol della Svizzera nel periodo.

14:36

Svizzera, Yakin: "Ci aspetta un match durissimo"

Le dichiarazioni del commissario tecnico elvetico a 'LEquipe' alla vigilia del match con l'Ungheria: "È una squadra molto forte e unita. I suoi risultati parlano da soli. Avremo una partita molto dura. Per noi l'importante è sfruttare le nostre forze e speriamo di fare una partita sorprendente dal punto di vista del nostro calcio. Questo è il mio primo Campionato Europeo da allenatore, giocando in un paese vicino a casa. Ho giocato la Coppa del Mondo nel 2006 qui e vedo un'euforia simile nella nostra squadra che gioca qui. È speciale per me dopo tutti questi anni qui".

14:29

Ungheria-Svizzera, festival del gol

Nelle ultime due partite tra Ungheria e Svizzera sono stati complessivamente segnati 12 gol, con l’Ungheria che ne ha realizzati quattro contro gli otto della Svizzera – entrambe partite di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2018.

14:27

Ungheria, la Svizzera è un tabù

La Svizzera ha vinto sei delle ultime nove partite contro l'Ungheria (2N, 1P); l’ultima sconfitta della Nazionale elvetica risale al novembre 1998, in un'amichevole a Budapest.

14:25

Ungheria-Svizzera, i precedenti

Quella odierna a Colonia sarà la seconda sfida tra Ungheria e Svizzera in un un grande torneo internazionale, 86 anni dopo il loro incontro nei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 1938, quando l'Ungheria vinse 2-0.

14:20

Ungheria, Rossi: "Attenzione a Xhaka. Su Nego..."

"Xhaka è stato tra i migliori al mondo nel suo ruolo ultimamente, è uno dei principali custodi del gioco svizzero, ma posso citare anche Akanji, Frueler e Vargas tra i giocatori chiave. Quanto a Loic Nego, è ungherese quanto me, poiché anche lui è cittadino ungherese. È un ragazzo eccezionale, non riesco nemmeno a descrivere quanto dà alla squadra come essere umano. Tuttavia, attualmente è alle prese con un infortunio, non ci sarà".

14:12

Ungheria-Svizzera, le formazioni ufficiali

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Szalai, Orban, Lang; Fiola, Schafer, A. Nagy, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga. All.: Marco Rossi.

SVIZZERA (3-5-2): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Widmer, Aebischer, Xhaka, Freuler, Ndoye; Vargas, Duah. All.: Murat Yakin.

14:04

Ungheria, Rossi: "Non siamo qui per caso"

Le dichiarazioni del ct magiaro ai microfoni di 'Nemzetisport': "I miei giocatori sentono già la pressione: non puoi evitare questa pressione, ma devi gestirla, devi concentrarti sul tuo gioco. Non siamo arrivati ??qui per caso. Gli svizzeri si difendono molto bene e hanno diversi giocatori veloci davanti, non bisogna prestare attenzione a un solo giocatore. Nel calcio moderno - spiega Rossi - è importante che i portieri giochino bene anche con i piedi, penso che entrambi rappresentino un livello elevato in questo senso, ovviamente la cosa più importante è che svolgano bene i loro compiti".

14:00

