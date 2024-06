Serbia-Inghilterra ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Serbia-Inghilterra, l'orario

Serbia-Inghilterra si disputerà oggi, domenica 16 giugno, alle ore 21 alla VELTINS-Arena di Gelsenkirchen.

Dove vedere Serbia-Inghilterra in diretta tv

Serbia-Inghilterra sarà trasmessa in diretta tv sia sulla Rai che sui canali Sky Sport.

Dove vedere Serbia-Inghilterra in streaming

Serbia-Inghilterra sarà visibile live in streaming su Sky Go, Now e Raiplay. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta sul Corriere dello Sport - Stadio.