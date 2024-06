Terrore ad Amburgo: polizia spara a un uomo con un'ascia. Aggrediti tifosi dell'Olanda

AMBURGO (GERMANIA) - Paura e terrore ad Amburgo , in Germania, prima della partita tra Polonia e Olanda del gruppo D di Euro 2024: intorno alle 12:30 (inizio gara alle 15) un uomo, impugnando un'ascia , si è gettato in mezzo ai tifosi dell'Olanda (circa 40 mila) che pacificamente si stavano avviando verso il Volksparkstadion tra cori, musica e grande entusiasmo. Lo riporta la Bild. La polizia è intervenuta immediatamente prima con lo spray al peperoncino, poi aprendo il fuoco sull'uomo, che è stato fermato . Sembra che non ci siano feriti tra i tifosi Orange, al momento la situazione appare sotto controllo ed è stato ripristinato l'ordine.

L'aggressore con ascia e molotov

Sono già virali sui social i video della sparatoria: inizialmente un agente di polizia ha sparato solo un colpo di avvertimento, poi ne sono stati esplosi diversi sull'uomo, pare indirizzati alle gambe, finché l'assalitore non è crollato a terra (non sarebbe morto) ed è stato neutralizzato vicino a Silbersackstrasse, in una zona riservata ai tifosi olandesi. L'aggressore al momento dello scontro con la polizia aveva in mano, oltre all'ascia, anche una molotov che si presume volesse far esplodere nel trambusto dei tifosi.