Slovenia-Danimarca diretta Euro 2024: segui la partita LIVE

STOCCARDA - Si apre anche il girone C e la prima sfida è tra Slovenia e Danimarca. In questo gruppo ci sono anche Inghilterra e Serbia che giocheranno in serata. I danesi sperano di tornare competitivi nel torneo dopo la grande semifinale di Euro 2020. Per gli sloveni invece, si tratta di un ritorno all’Europeo dopo 24 anni dall’ultima partecipazione (Euro 2000). Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.